انت الأن تتابع خبر تردد قناة التلفزيون العربي الجديد 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة التلفزيون العربي هي قناة إخبارية عربية مستقلة تم بثها في لندن وتحرص القناة على عرض محتوى موضوعي ومستقل، تأسست القناة في عام 2015 لأول مرة على يد رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال علمًا بأن ترخيص البث حصلت عليه من سلطات ال‘لام البريطانية، اليوم عبر بوابة الصبح سوف نوضح أحدث تردد لقناة التلفزيون العربي على النايل سات.

من الجدير بالذكر أن لقناة التلفزيون العربي شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرًا لأن القناة تقدم إعلامي سياسي وثقافي وترفيهي لذلك استقطبت آلاف المشاهدات وبشكل عام تراعي أخلاقيات ومبادئ الإعلام العربي، تأتي بيانات التردد على النحو التالي:

التردد: 10971.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: SD.

تردد القناة على النايل السات

التردد: 11637.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

الجودة: Hd.

تردد قناة العربي على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 12520.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الجودة: Hd.

طريقة استقبال قناة التلفزيون العربي على النايل سات

من أجل استقبال قناة التلفزيون العربي على جهاز الاستقبال الخاص بك لابد من إتباع الخطوات التالية: