"اضبط" تردد قناة دبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس تحدي دبي 2024 على جميع الأقمار

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رياض - احمد صلاح - ضمن بطولة كأس تحدي دبي 2024 يلتقي الأهلي السعودي مع نظيره الزمالك المصري في المباراة النهائية، وذلك بعد أن تغلب الزمالك على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، و فوز الأهلي على ووهان الصيني، وذلك ضمن البطولة الودية التي تمت إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلي سنتعرف معكم أعزائنا على موعد مباراة الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة للمباراة .

يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس تحدي دبي 2024 الودية اليوم الأحد الثامن والعشرون من شهر يناير الجاري وذلك على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي في الأوقات التالية :

في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر .

الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

الجدير بالذكر، أن بطولة كأس تحدي دبي 2024 الودية شارك فيها أربع أندية الأهلي السعودي، الزمالك المصري، الرجاء المغربي، ووهان الصيني .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والزمالك المصري اليوم

أعلنت قناة دبي الرياضية وقناة SSC السعودية أنها ستنقل مباراة الأهلي السعودي والزمالك المصري اليوم الأحد 28/1/2024 ضمن بطولة كأس تحدي دبي 2024 المقامة في الإمارات .

تردد قناة دبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس تحدي دبي

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والزمالك في نهائي كأس دبي 2024 عبر قناة دبي الرياضية قم بضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية :

تردد قناة دبي الرياضية على نايل سات

التردد : 12322 .

الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 30000 .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

تردد قناة دبي الرياضية على هوت بيرد

التردد : 12399 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز :29700.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3 .

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والزمالك في كأس تحدي دبي 2024

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والزمالك المصري ضمن بطولة كأس تحدي دبي 2024 المقامة في الأمارات العربية المتحدة، حيث يتوج الفائز بلقب بطل كأس تحدي دبي ولمتابعة القاء اضبط الجهاز على الترددات التالية: