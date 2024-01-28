انت الأن تتابع خبر لعشاق كرة القدم اضبط الآن تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباريات كأس أمم افريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الملايين من محبي ومشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم العربي في معرفة ترددات القنوات المجانية الناقلة للمباريات، وبالتزامن مع بدء مباريات كأس أمم أفريقيا يبحث الكثير عن تردد القنوات الناقلة له ومن أهمها قناة الجزائرية الأرضية، لذا سنتعرف من خلال فقرات المقال على تردد القنوات فتابعونا.

قناة الجزائرية الأرضية

تعتبر قناة الجزائرية الرياضية من أبرز وأهم القنوات التي يكثر البحث عنها وخاصة وأنها تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا، وذلك بجودة عالية وصوت نقي دون تشويش، كما أنها مجانية دون رسوم اشتراك، وفي الفقرة القادمة سنتعرف على تردد ضبط القناة.

تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر النايل سات

جاء تردد القناة عبر النايل سات ليكون كما يلي:

يمكن ضبط القناة على التردد وهو 11680.

أما معدل الترميز: 27500.

بينما الاستقطاب: أفقي.

ثم الجودة: hd.

وأخيراً معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

أما تردد القناة عبر القمر الصناعي هوتبيرد فجاء كما يلي:

يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي تردد 12577. أما معدل الترميز: 27500. جاء الاستقطاب ليكون أفقي. ثم معامل تصحيح الخطأ: 3/4. أما الجودة فهي hd.

خطوات ضبط قناة الجزائرية الأرضية على القمر النايل سات

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها لضبط القناة في المنزل بسهولة وهي: