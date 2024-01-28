انت الأن تتابع خبر بالتردد السحري هتنزل أكثر من قناة مرة واحدة .. تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي أصبحت عمليات البحث تزداد من قبل الملايين عن تردد واحد لظهور جميع قنوات النايل سات 2023 بدلاً من القيام بالبحث عن كل قناة بمفردها، حيث أصبحت قنوات النايل سات جزء أساسي للعديد من المشاهدين للاستمتاع بمشاهدة أفضل الأفلام والمسلسلات والبرامج ولهذا سوف نعرض لكم تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024.

من خلال إدخال تردد واحد إلى جهاز الرسيفر الخاص بك فيمكنك تنزيل مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية الممتعة سواء كانت “رياضية، ثقافية، منوعات، أطفال، مسلسلات وأفلام”، ولذلك يمكنكم استقبال كافة القنوات في دقيقة واحدة من خلال التردد التالي:

التردد 11000.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

كما يمكنكم أيضاً إدخال هذا التردد والانتظار لحين يتم الانتهاء من علمية البحث:

التردد: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

كيفية تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات

يتم تنزيل تردد لجميع القنوات من خلال إتباع عدد من الخطوات والتي هي:

النقر على زر القائمة الموجود في الريموت الكنترول الخاص بالريسيفر.

كما يتم بعد ذلك النقر على إعدادات التركيب ثم النقر على التثبيت.

القيام باختيار القمر الصناعي النايل سات.

يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالتردد والتي تم ذكرها في السابق.

النقر على زر بحث وانتظر حتى يتم الانتهاء من البحث.

الضغط على كلمة حفظ.

وبعد الخطوات السابقة يمكنك اختيار القناة المفضلة إليك.

أفضل تردد نايل سات

الإدارة المسؤولة عن القمر الصناعي نايل سات حرصت على توفير تردد لينزل أكبر كمية من قنوات النايل سات بضغطة واحدة، وإليكم هذه الترددات:

تردد قناة أون مسلسلات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة MBC2023