انت الأن تتابع خبر استقبل الآن تردد قناة سبيس تون الجديد ٢٠٢٤.. خلي أطفالك يفرحوا فرح مالهوش حدود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سبيس تون هى قناة من القنوات المخصصة للأطفال في جميع أعمارهم، لذلك ومنذ بداية بثها على النايل سات فقد جمعت فوق ال ١٢٠ مليون متفرج، حيث أنها استطاعت لفت إنتباه الأطفال وآباءهم و أمهاتهم أيضاً لما تعرضه من فقرات تعليمية وتنموية لذهن وقدرات الأطفال في كل المجالات، وبرامج وحلقات ممتعة من أشهر مسلسلات الكارتون العالمية.

تردد قناة سبيس تون الجديد ٢٠٢٤

تتوفر قناة سبيس تون على القمرين النايل سات والعرب سات أيضاً، وذلك ليستطيع كل الوطن العربي متابعتها.

أحدث تردد قناة سبيس تون على نايل سات:

تستطيع متابعتها على النايل سات من خلال التردد (١١٧٨٥) ومعدل الترميز (٢٧٥٠٠) عمودي الاستقطاب وبجودة (sd)، ومعامل التصحيح الخاص بها هو ( ٦/٥) مفتوح التشفير.

أحدث تردد قناة سبيس تون على عرب سات:

كما تستطيع متابعتها على العرب سات من خلال التردد (١٢٣٤١) و معدل الترميز هو (٢٧٥٠٠) أفقي الاستقطاب وبجودة (hd) معامل التصحيح هو أيضاً (٦/٥) مفتوح التشفير.

طريقة ضبط الريسيفر على تردد قناة سبيس تون

بواسطة الريموت كنترول قم بالدخول إلى القائمة.

انقر على الخيارات.

قم باختيار التثبيت اليدوي.

اختر القمر المناسب.

اكتب تردد القناة ومعامل الترميز ونوع الاستقطاب ومعدل التصحيح.

أنقر على أوافق (ok) ثم انتظر لعدة ثوان بعدها تضغط على عرض وذلك لعرض القناة على جهاز التليفزيون الخاص بك، واستمتع بالمشاهدة.

البرامج التي تعرض على قناة سبيس تون

لقد اثبتت القناة جدارتها واستحقاقها للمتابعة، حيث أنها تقوم بعرض الكثير من الأغاني والبرامج التثقيفية في شكل كرتونى بسيط، مما يساعد الطفل على فهمها واستيعابها سريعاً، هذا بالإضافة إلى عرضها لحلقات المسلسلات الكرتونية الشهيرة، ومنها: