انت الأن تتابع خبر "وينك يا لولو" تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمتابعة أحدث أناشيد لولو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى الأهل بشكل دائم إلى إيجاد قنوات فضائية تقدم محتوى مناسب للأطفال، وذلك لأن ما يتابعه الطفل خلال اليوم يلعب دورًا هامًا في زيادة مهاراته وخبراته وتنمية قدراته العقلية، وقد ذاع صيت قناة وناسة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك لأنها تحرص على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي لتسلية الأطفال وتعليمهم الأحرف والأرقام والألوان والأشكال والأحجام وغيرها من المعلومات التي تساعد الطفل على اكتشاف العالم من حوله، وهذا ما جعل الكثير من الناس يبحثون عن تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية ليتمكن أطفالهم من قضاء أوقات ممتعة ومفيدة، وسنقدم لكم في هذا المقال بيانات التردد الجديد لهذه القناة المميزة.

تقوم الإدارة العامة لقناة وناسة بتغيير التردد كل فترة، وذلك من أجل أن تتحسن جودة البث ليستطيع الأطفال مشاهدة برامجهم المفضلة بوضوح تام للصورة والصوت، وبما أن أناشيد وأغاني لولو تشكل جزءًا كبيرًا من الروتين اليومي للاطفال، فقد زادت عمليات البحث عن التردد الجديد للقناة، وسنذكر لكم في السطور القادمة تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

أما التردد الجديد لقناة وناسة 2024 على القمر عرب سات فهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال 2024

تقدم قناة وناسة باقة متنوعة من البرامج الأناشيد والأغاني الترفيهية والتعليمية، لذلك لا يستطيع الأطفال الاستغناء عن متابعتها وقضاء أجمل الأوقات مع لولو المحبوبة، وسنذكر لكم كيفية تثبيت التردد الجديد لهذه القناة على جهاز الاستقبال، وهي كالآتي:

الدخول إلى الإعدادات بعد الضغط على زر القائمة.