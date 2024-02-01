"تذاع الان" القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامى ..المنافسة الاخيرة Messi vs Ronaldo

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رياض - احمد صلاح - القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامى اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 في إطار المنافسة على بطولة كاس موسم الرياض التى تنطلق لأول مرة هذا العام لتعود المنافسة مجدد بين نجوم كرة لقدم التاريخين رونالدو وميسي وهما الاكثر شعبية على مستوى العالم حتى الآن عل الرغم من اقترابهم نحو الاعتزال وانتقالهم إلي الدوريات الاخرى منها الدوري السعوديى والدوري الأمريكي، وتنقل المباريات على قنوات بى ان سبورت المفتوحة وقناة الرياضية السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة النصر وانتر ميامى

يعتبر حاليا نادى النصر السعودى ونادى انتر ميامى من اكثر الأندية شعبية الآن بعد أن ضم نادى النصر السعودى نجم كرة لقدم البرتغالى كريستيانو رونالدو إلي فريقة في الموسم الماضي ، وحين ضم نادى انتر ميامى نجم منتخب الأرجنتين ميسي في بداية الموسم الحالي إلي صفوفه، وهما النجمين الأكثر منافسة في تاريخ كرة القدم وبالأخص في الدوري الأسباني الأكثر شعبية ثم انتقت المنافسة مجددا في أوروبا في السنوات الماضية ، لتعود المنافسة وقد تكون الأخيرة بينهم على أراضي المملكة العربية السعودية ليمثل احدهم الدوري السعودي والأخر الدوري الأمريكي لكرة القدم وهى اللعبة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية ، في مباراة لمنافسة على ككاس موسم الرياض الترفيهي، وتبدأ المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الثامنة بتوقيت مصر .

مباراة النصر وانتر ميامى

تابع مباراة النصر وانتر ميامى اليوم على تردد قناة الرياضية السعودية وقناة بى ان سبورت المفتوحة وسوف تنقل المباراة على تردد قناة الرياضية السعودية بتعليق مدحت شلبى، عبر بيانات الشارة التالية لتلك القنوات

تردد قناة بى ان سبورت 1

القمر الاصطناعي : بدر سات

تردد: 11546

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة بى ان سبورت 2

القمر الاصطناعي : نايل سات

تردد: 11055

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز : 27499

تردد قناة beIN sport 1

القمر الاصطناعي : نايل سات

تردد: 11013

معدل الترميز : 27498

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة beIN sport 2

القمر الاصطناعي : بدر سات

تردد: 11584

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز :27500

تردد قناة ssc1 على نايل سات

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC SPORT على عرب سات