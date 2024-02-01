انت الأن تتابع خبر تردد القناة الجزائرية الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتعرف على تردد القناة الجزائرية الناقلة لكأس امم افريقيا كوت ديفوار 2024، حيث تنقل قناة Programme national Algérie (الارضية)، لكن الأمر المميز أن القناة لديها تردد على النايل سات يستطيع من خلاله الكثير مشاهدة مباريات البطولة وخاصة المباراة النهائية، وقد اعتادت القناة الجزائرية الأرضية نقل عدد من مباريات البطولات الأفريقية خلال النسخ السابقة وسوف تستمر في ذلك خلال تلك النسخة.

وكان قبل اسبوعين تمكن التلفزيون الجزائري من شراء 17 مباراة في البطولة،

من بينها المباراة الافتتاحية ومباراتين قبل النهائي ونهائي كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلي كافة مباريات المنتخب الجزائري، ولكن بعد خروج المنتخب الجزائري مبكراً، سيقوم التلفزيون الجزائري بعرض مباريات أخرى من البطولة كما حدث خلال البطولة الماضية التي اقيمت بالكاميرون وودعها المنتخب الجزائري من دور المجموعات أيضاً.

تردد الجزائرية الرياضية على النايل سات

يمكن استقبال قناة الجزائرية الأرضية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات وستحمل على لائحة القنوات الخاصة بك أسم Programme national Algérie، وسيكون تردد القناة الناقلة لسبعة عشر مباراة من البطولة كالتالي.

اسم القناة على اللائحة: Programme national Algérie

التردد: 11680

معدل الترمير: 27500

الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وكان المنتخب الجزائري قد توج بكأس الامم الأفريقية مرتين من قبل،