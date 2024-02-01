"تعرض بالا خاتون للضرب"مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمه عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

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رياض - احمد صلاح - أصبح تردد قناة الفجر الجزائرية من الترددات التي يزداد البحث عنها من قبل عشاق الدراما التركية، حيث تعرض القناة على شاشتها عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات مسلسل المؤسس عثمان الذي أحدث رواجا كبيرا في الوطن العربي نظرا للمحتوى التشويقي الذي يقدمه المسلسل والجدير بالذكر أن المسلسل يعاصر الحقبة الزمنية للعثمانيين ومواجهة التتار بزعامة المؤسس عثمان وينتمي المسلسل إلى سلسلة مسلسلات قيامة ارطغرل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمه وذلك بعد الانتهاء من العرض الحصري للحلقة باللغة التركية على شاشة قناة اي تى فى التركية مساء أمس الأربعاء الموافق لتاريخ الواحد والثلاثون من شهر يناير 2024، حيث تعرض الحلقة الجديدة مساء اليوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير 2024 تردد قناة الفجر الجزائرية القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط الاحداثيات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12034.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : H.

جودة القناة : SD.

اسم القناة : الفجر TV

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية من مساء يوم الخميس بشكل أسبوعي عبر تردد القناة القمر الصناعي عرب سات ولضبط الاستقبال يتم إدخال الترددات التالية:

تردد القناة: 11034

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:5000.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمه