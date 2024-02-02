انت الأن تتابع خبر " استمتع بأجواء البرية وتفاصيل حياة الحيوانات المفترسة" عبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 التحديث الأخير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 من الترددات الهامة على أجهزة الاستقبال، حيث يثير الشغف والاهتمام الفضول نحو متابعة تفاصيل الحياة البرية الأكثر غموضاً،

وتقدم القناة عبر شاشتها المجانية تفاصيل تلك الحياة لحظة بلحظة لإمتاع المشاهد قدر الإمكان والتعرف على تفاصيل ابداع الخالق عز وجل في تسخير الحياة لتلك الحيوانات المفترسة.

لاستقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية في البث والاستمتاع بالمحتوى المستمر على مدار اليوم بلا توقف، عليك ضبط جهازك على التردد التالي:

التردد: 12467.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

التشفير: لا يوجد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 القمر الصناعي عرب سات

تقدم قناة ناشيونال البث بجودة عالية عبر القمر الصناعي عرب سات الذي يغطي منطقة الخليج العربي، وتقدم القناة محتواها باللغة العربية الفصحى، ويوجد مقر القناة الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولاستقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات يتم إدخال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي : عربسات

جودة البث: HD.

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقى.

معامل التصحيح: ¾

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

تقدم القناة عبر شاشتها محتوى متنوع يناسب الميول والرغبات ويحقق المتعة للمشاهد، حيث تعرض القناة متنوع من البرامج البيولوجية وبرامج العلوم والأفلام الوثائقية، ومن أشهر البرامج التي تعرض على شاشة القناة ما يلي ذكره: