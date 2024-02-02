انت الأن تتابع خبر ثبتها الان.... تردد قناة mbc3 للاطفال للاستمتاع بالبرامج الترفيهية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض قناة mbc3 مجموعة من البرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية للأطفال، وتتميز هذه القناة ببث محتوى ديني وقيم للأطفال، وتعتبر هذه القناة من أشهر القنوات الفضائية السعودية للأطفال وحصلت هذه القناة على شهرة عالية في الوطن العربي بسبب محتواها الهادف الذي تبثه خلال اليوم.

تردد قناة mbc3 على العرب سات

التردد: 11740

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

تردد قناة mbc3 على النايل سات

التردد: 11559

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

طريقة تثبيت القناة

نحضر الريموت ونضغط على زر menu.

ثم نختار قائمة الإعدادات من الريموت.

نضغط على الزر الخاص باضافة قناة وندخل التردد الجديد.

ثم نختار زر التثبيت اليدوي ونضغط عليه.

بعد ذلك نختار القمر الصناعي المناسب.

نختار اسم تردد قناة mbc3.

ندخل باقي البيانات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.

نضغط على زر Ok من الريموت.

ننتظر لبعض الوقت حتى يتم تنزيل القناة وتثبيتها على القناة.

مميزات قناة mbc3