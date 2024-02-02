انت الأن تتابع خبر ثبتها الان.... تردد قناة mbc3 للاطفال للاستمتاع بالبرامج الترفيهية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعرض قناة mbc3 مجموعة من البرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية للأطفال، وتتميز هذه القناة ببث محتوى ديني وقيم للأطفال، وتعتبر هذه القناة من أشهر القنوات الفضائية السعودية للأطفال وحصلت هذه القناة على شهرة عالية في الوطن العربي بسبب محتواها الهادف الذي تبثه خلال اليوم.
تردد قناة mbc3 على العرب سات
- التردد: 11740
- القمر الصناعي: عرب سات
- الاستقطاب: أفقي
- تصحيح الخطأ: ¾
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
تردد قناة mbc3 على النايل سات
- التردد: 11559
- القمر الصناعي: النايل سات
- الاستقطاب: رأسي
- تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
طريقة تثبيت القناة
- نحضر الريموت ونضغط على زر menu.
- ثم نختار قائمة الإعدادات من الريموت.
- نضغط على الزر الخاص باضافة قناة وندخل التردد الجديد.
- ثم نختار زر التثبيت اليدوي ونضغط عليه.
- بعد ذلك نختار القمر الصناعي المناسب.
- نختار اسم تردد قناة mbc3.
- ندخل باقي البيانات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.
- نضغط على زر Ok من الريموت.
- ننتظر لبعض الوقت حتى يتم تنزيل القناة وتثبيتها على القناة.
مميزات قناة mbc3
- تقدم محتوي مفيد ومسلي للاطفال من بداية 3 سنين حتى سن 16 سنة على مدار اليوم.
- وتتميز القناة بتقديم برامج الاكشن والمسابقات وتقدم أيضا بعض البرامج التنافسية.
- تعرض برامجها بجودة عالية وصورة واضحة خلال اليوم بدون تشويش أو انقطاع.
- سهولة تحميل برامجها وحلقاتها من خلال قناة اليوتيوب.
- تعمل على تنمية مهارة النطق للأطفال من خلال تقديم الرسوم المتحركة.
- تقدم ايضاً مجموعة من الألعاب والمسابقات الذكية التي تنمي المهارات المختلفة عند الأطفال.
- تقدم محتوى يتناسب مع الدين الاسلامي ويبعد عن اي محتوى غير جيد.
- تعرض حلقات مختلفة ومميزة من الكرتون الذي يحبه الأطفال.