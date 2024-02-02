انت الأن تتابع خبر أغاني وناسة..تردد قناة وناسة Wanasah TV لمشاهدة أحلي أغاني الأطفال 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نالت أغاني قناة وناسة على إعجاب جميع الأطفال بالعالم العربي وذلك لأن أغاني قناة وناسة أغاني مسلية وأيضاً بها محتوى يحبة الأطفال لذلك يهتم الآباء بتنزيل تردد قناة وناسة على الشاشة وجعلها ضمن قنوات القائمة الرئيسية للأطفال ومن خلال مقالنا اليوم بموقع بوابة الصبح سوف نتعرف على تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة على القمر النايل سات

قناة وناسة هي قناة مخصصة في أغاني الأطفال حيث يتم بث أغاني الأطفال على مدار اليوم ولمدة 24 ساعة وتبث قناة وناسة للأطفال العديد من الأغاني الجديدة ويمكن لمتابعي قناة وناسة متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط التردد التالى

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على القمر العرب سات

كذلك يمكن لمتابعي قناة وناسة للأطفال مشاهدة أحلى الأغاني والبرامج للأطفال على القمر الصناعي العرب سات من خلال تنزيل تردد القناة التالي

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أحلى أغاني قناة وناسة

تبث قناة وناسة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال والتي تفيد الأطفال حيث يتعلم الأطفال العديد من السلوكيات وكذلك تعليم العديد من المهارات ومن أمثلة أغاني قناة وناسة ما يلي

أغنية لولو الشطورة.

أغنية من ضرب لولو.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات.

أغنية ألوان.

أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية لولو وماما.

أغنية حبيب البابا.

أغنية يا لولو في نونو.

أغنية جراثيم.

أغنية وناسة وناسة.

أغنية بيب بيب.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية اجا الحلو.

أغنية لوليات صغار.

أغنية دا دا ميدو.

أغنية الشرطة القوية.

أغنية شيكا السراقة.

تنزيل تردد قناة وناسة على الشاشة

كافة محبي ومتابعي وراغبي متابعة قناة وناسة يمكنهم الآن تنزيل تردد قناة وناسة للأطفال عبر إتباع الخطوات التالية