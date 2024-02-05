انت الأن تتابع خبر استقبل الآن..تردد قناة SSC السعودية الجديد 2024 لمتابعة أقوي المباريات الرياضية الحصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت محركات البحث المتواجدة حالياً ومواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن تردد قناة SSC السعودية، وهذا من أجل متابعة كافة الأحداث الرياضية الدولية والمحلية والعالمية، مثل الدوري السعودي، دوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية، وهذا لأنها من القنوات التي تمتلك حقوق البث المباشر لهذه المباريات، ولمعرفة معلومات التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة.

يمكنك عزيرى القارئ متابعة تردد قناة SSC على مدار ال 24 ساعة وبجودة عالية دون أي تشويش سواء على مستوى الصوت أو الصورة عن طريق استخدام معلومات التردد التالية والتي تم توفيرها على القمر الصناعي نايل وعرب سات:

أولا تردد القناة على النايل سات

التردد هو 12523.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب هو عمودي.

ثانياً تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد هو 12418.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

جودة القناة هي HD.

خطوات ضبط قناة أس أس سي السعودية