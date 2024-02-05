ما هو تردد قناة اون تايم سبورت 2024 وتردد قناة اون تايم سبورت 2

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رياض - احمد صلاح - أصبح تردد قناة اون تايم سبورت 2024 من الترددات الهامة التي يهتم بتحديثها عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، وذلك بسبب المحتوى المميز الذي تهتم القناة بعرضه، فمن خلال شاشة قناة أون تايم سبورت يتم متابعة البطولات المحلية والدولية وأخبار الأندية والصفقات والاتفاقيات ومواعيد المباريات وتحليل دقيق وممتع لأهم البطولات المحلية والدولية.

لاستقبال القناة بشكل مجاني مع جودة عالية من البث ونقاء في الصوت والصورة يتم استخدام الإحداثيات التالية أثناء عملية الضبط اليدوي لتردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11681.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

كما يمكن لعشاق الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص استقبال التردد المجاني للقناة اون تايم سبورت 2 عبر القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بفئة مميزة من البرامج الرياضية بتعليق وتحليل وتقديم من أفضل وأشهر المذيعين في الوطن العربي وذلك عبر الاحداثيات التالية:

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف يمكن استقبال تردد قناة اون تايم سبورت؟

قد يظن البعض أن استقبال التردد في المنزل يحتاج إلى خبير أو مهندس مختص، ولكن الأمر يتم بسهولة تامة بواسطة أي شخص بالغ، حيث يتعين عليه اتباع الخطوات التالية بالترتيب: