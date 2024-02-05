انت الأن تتابع خبر "لمحبي الدراما التركية" تردد قناة مودرن ألوان التركية الجديد 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة مودرن دراما واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تعرض الكثير من الأعمال الدرامية التركية المميزة، حاليا الدراما التركية لها شعبية كبيرة في الوطن العربي وعشاق يبحثون باستمرار عن القنوات التي تنقل هذه الدراما بجودة بث عالية من حيث الصوت والصورة، اليوم عبر بوابة الصبح سنوضح أحدث تردد لقناة مودرن دراما ألوان التركية الجديد على النايل سات.

تردد قناة مودرن دراما على النايل سات

من الجدير بالذكر أن قناة مودرن دراما ألوان تستقطب عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي وذلك بسبب عرض المسلسلات المتنوعة على مدار الساعة وبدون فواصل إعلانية مملة، ويمكن الآن متابعة القناة من خلال بيانات التردد التالي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8\7.

كيفية استقبال قناة مودرن دراما على جهازك؟

بعد أن وضحنا تردد قناة مودرن دراما على جهاز الاستقبال الخاص بك يوجد عدد من الخطوات التي لابد من إتباعها لاستقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

انقر على زر القائمة الموجود في الريموت الكونترول.

اختيار الإعدادات من القائمة التي ستظهر أمامك.

اختيار التوليف اليدوي.

إضافة قناة.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

الأعمال التي تعرض على قناة مودرن دراما

قناة مودرن دراما ألوان تعرض باقة متنوعة من المسلسلات التركية والعربية، وإليكم أبرز ما تعرضه: