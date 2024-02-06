“Zee Alwan” تردد قناة زي الوان الجديد 2024 نايل سات HD

انت الأن تتابع خبر “Zee Alwan” تردد قناة زي الوان الجديد 2024 نايل سات HDوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المشاهدين في كل مكان داخل انحاء الوطن العربي عن تردد قناة زي الوان الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك لضبط تلك القناة على جهاز التلفاز الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة المسلسلات الهندية والتركية المميزة للغاية، حيث أن القناة تعتبر من اهم القنوات التي تقوم بعرض العديد من المسلسلات التركي الهندية في كل مكان وحازت على شهرة كبيرة للغاية منذ عرضها الأول وظهورها على الشاشات الفضائية ولها العديد من المتابعين في كل مكان، ولذلك قررت إدارة القناة تحديث التردد الخاص بها وذلك لتناسب مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.

تردد زي الوان

بعد القرار إدارة قناة زي الوان بتغيير وتحديث التردد الخاص بها، يبحث العدد الكبير والمشاهدين عن التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

ضبط تردد قناة زي الوان HD

تضم قناة زي الوان باقة كبيرة للغاية من الممثلين والمذيعين والاعلاميين وغيرهم، ولذلك يتساءل الكثير عن طريقة ضبط قناة زي الوان على جهاز الرسيفر وذلك ما سنتعرف عليه فتابعوا معنا الخطوات خطوة بخطوة: