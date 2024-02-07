انت الأن تتابع خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية المجاني نافذة على ثقافة عريقة وتاريخ عظيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة الجزائرية الأرضية من أهم القنوات التلفزيونية في الجزائر فهي نافذة على ثقافة عريقة وتاريخ عظيم، حيث تبث محتوى متنوع يشمل الأخبار والبرامج السياسية والثقافية والرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام العربية والعالمية، تتميز قناة الجزائرية الأرضية بكونها مجانية، مما يجعلها متاحة لجمهور عريض في جميع أنحاء الجزائر كما أنها تبث على مدار 24 ساعة، مما يسمح للمشاهدين بمتابعة برامجهم المفضلة في أي وقت.

حيث تقدم قناة الجزائرية الأرضية محتوى متنوع يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة، فمن الأخبار والبرامج السياسية إلى المسلسلات والأفلام الترفيهية، هناك ما يناسب جميع الأذواق.

أهم البرامج

تقدم قناة الجزائرية الأرضية العديد من البرامج المميزة، من أهمها:

نشرة الأخبار، تقدم القناة نشرات أخبارية على مدار اليوم، تغطي أهم الأحداث في الجزائر والعالم.

البرامج السياسية تقدم القناة العديد من البرامج التي تناقش الأحداث السياسية في الجزائر والعالم.

البرامج الثقافية تقدم القناة العديد من البرامج التي تعنى بالثقافة والتاريخ الجزائري.

البرامج الرياضية تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية التي تغطي أهم الأحداث الرياضية في الجزائر والعالم.

البرامج الترفيهية تقدم القناة العديد من البرامج الترفيهية التي تُناسب جميع أفراد العائلة.

تردد القناة على النايل السات

حيث قد تختلف طريقة ضبط التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية على جهاز الريسيفر الخاص بك، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز الريسيفر للحصول على مزيد من المعلومات، سنوضح تردد قناة الجزائرية الارضية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط التردد الجديد

لضبط التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية، اتبع الخطوات التالية: