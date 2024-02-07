انت الأن تتابع خبر وداعاً للملل استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2024: عالم من الترفيه والمتعة للأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ومن من أطفالنا الصغار لا يعشقون أفلام الكرتون والرسومات المتحركة، من منهم لا يحب الأغانى ذات الألحان الجميلة والألوان المبهجة، لذلك يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أفضل قنوات الكرتون، ويبحثون عن تردداتها الجديدة لعام ٢٠٢٤، ومن أهم تلك القنوات قناة كراميش، لها شعبية وجماهيرية ذات الكثافة العالية وخاصة في بلاد الوطن العربي.

نبذة عن القناة

تأسست قناة كراميش في الأردن، لصاحبها السيد وسيم عواد، وتم إطلاق البث في عام ٢٠٠٩.

تهتم القناة بعرض الأغنيات والأناشيد الخاصة بالأطفال الصغار، والتي تساهم في نشأتهم وتربيتهم على عادات وقيم ومعايير مجتمعنا العربي.

ولأن الأباء يثقون في المحتوى المقدم على تلك القناة، أصبح لها جمهور غفير من الصغار على مستوى الوطن العربي الحبيب.

التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات

قد سبق وذكرنا أن في الفترة الأخيرة أثبتت محركات البحث العالمية أن معظم الأباء يبحثون عن الترددات الجديدة للقنوات المتخصصة للأطفال، ومنها قناة كراميش، وترددها الجديد فيما يلي:

على قمر النايل سات.

معامل التصحيح: ٦/٥.

التردد الجديد: ١١٣١٥، ١١٣٩٠.

الترميز على: ٢٧٥٠٠.

أفقية الاستقطاب.

مفتوحة غير مشفرة.

تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات

البحث على القمر الصناعي عرب سات.

معامل التصحيح: ٦/٥.

التردد الجديد: ١١٣٩٠.

استقطابها رأسي، أو عمودي.

معامل الترميز: ٢٧٥٠٠.

مفتوحة وغير مشفرة.

مميزات قناة كراميش للأطفال

هي قناة مجانية، متاحة للجميع بدون اشتراكات.

تقوم ببث محتواها بدون توقف ولا فواصل، على مدار ال ٢٤ ساعة.

تهدف دائماً للوصول إلى عقول الصغار وتوصيل المعلومة القيمة، بطريقة سهلة ولذيذة، مما يجعلهم متابعين للقناة بشغف.

تعمل على عرض أغانى تعليمية بسيطة، مثل أغنيات الحروف، والألوان، أسماء الفاكهة والخضروات وغيرها الكثير، وتعرضهم باللغتين العربية والإنجليزية.

كيفية الوصول للقناة وحفظها على جهاز الاستقبال (الريسيفر)