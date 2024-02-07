انت الأن تتابع خبر "ثبت الإشارة وتابع لعبة العنابي" تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد القنوات الناقلة لمباراة وإيران اليوم في في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا هذا ما سنلقي عليه الضوء اليوم لكل عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل التي ستجمع بين المنتخب القطري والمنتخب الإيراني على أرضية أستاد الثمامة، ومن هذا السياق نتناول مع زوارنا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم وموعد انطلاق المواجهة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم

يستعد المنتخب القطري لخوض مواجهة اليوم أمام نظيره المنتخب الإيراني بروح لا تقبل الهزيمة للفوز وحسم نتيجة المباراة لصالحه، وذلك بعدما ما اوقعت القرعة الفريقين في منافسة دور نصف النهائى وينتظر عشاق ومشجعي الفريقين المواجهة النارية اليوم، ولمتابعة للقاء الهام هناك العديد من القنوات التي تتولي نقل مباراة قطر وإيران اليوم ومن أبرزها شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التي تمتلك حق نقل البطولة ، إلي جانب أبو ظبي الرياضية سبورت آسيا 1 ، وقناة SSC 1HD، وقنوات الكأس إكسترا 1 و2، وقناة الرابعة العراقية.

القناة: الرابعة العراقية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10892

الترميز :27500

التصحيح :3/4.

تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة قطر وإيران اليوم

قناة SSC SPORTS HD 1 على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة Al KASS EXTRA One HD على نايلسات

التردد: .11642

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\.3

موعد مباراة قطر وإيران اليوم في نصف كأس آسيا