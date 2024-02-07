تردد القناة الثانية المصرية نايل سات 2024

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رياض - احمد صلاح - تردد القناة الثانية المصرية من أكثر الاشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين داخل الوطن العربي وجمهورية مصر العربية وذلك لتنزيل تلك القناة على جهاز رسيفر الخاص بهم الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة البرامج والمسلسلات القديمة المميزة التي تقوم القناة بعرضها على شاشتها، وتسعى إدارة القناة بشكل دائم الى جذب انتباه المشاهدين في كل مكان وذلك بسبب المحتوى المميز الذي تقدمه على شاشتها ويعجب الكثيرين ويرغبون في مشاهدتها طوال الوقت، ولذلك سوف نتعرف في مقالنا هذا على تردد القناة الثانية المصرية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الثانية المصرية

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في تثبيت تردد قناه الثانية المصرية على جهاز الرسيفر الخاص به والقمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

تردد قناة الثانية الفضائية هو: 12053

معدل الاستقطاب الخاص بقناة الثانية المصرية هو: رأسي

معدل الترميز لقناة الثانية المصرية: 27500.

القمر الصناعي لقناة الثانية المصرية هو: نايل سات.

ضبط تردد قناة الثانية المصرية

كما يمكن ضبط تردد قناة الثانية المصرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية: