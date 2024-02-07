انت الأن تتابع خبر تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة اليوم المرتقبة ما بين قطر وإيران في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2024، حيث سيتم إذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS المشفرة الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة كأس الأمم الآسيوية لهذا العام، ولكن أعلنت قناة الرابعة العراقية عن إذاعتها لهذه المباراة المهمة، لذلك تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد القناة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية وطريقة ضبطها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

يمكن متابعة مباراة اليوم ما بين قطر وإيران على قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:

التردد: 12563.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد القناة الرابعة على عرب سات

ويمكن أيضاً استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4\3.

طريقة ضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية

تستطيع تحميل قناة الرابعة العراقية على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

من خلال استخدام جهاز الريموت كنترول اختر قائمة الإعدادات.

ثم قم بالنقر على زر التركيب أو التثبيت اليدوي.

بعد ذلك قم باختيار القمر الصناعي المناسب وادخل جميع البيانات صحيحة مثل التردد ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب ومعدل الترميز.

ثم اضغط على كلمة بحث، وانتظر قليلاً ليتم تثبيت القناة على جهازك.

ثم اختر موافق ليتم حفظ البيانات.

موعد مباراة إيران وقطر

ستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 داخل ملعب الثمامة في الأوقات الآتية: