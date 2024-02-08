انت الأن تتابع خبر علشان الكل يتفرج.. إليكم قائمة مسلسلات رمضان 2024 وتردد القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد العالم الإسلامي تقديم مجموعة متنوعة وغنية من المسلسلات التلفزيونية التي تعكس الثقافة والقيم والتراث الإسلامي و تعتبر هذه المسلسلات جزءاً مهماً في شهر رمضان حيث تقدم ترفيهاً معرفياً وتثقيفياً يلهم الجماهير ويعكسون قضايا اجتماعية ودينية وثقافية مختلفة من خلال مجموعة متنوعة من القصص والشخصيات تسلط هذه المسلسلات الضوء على مختلف جوانب الحياة اليومية وسنعرض لكم في هذا المقال مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات شهر رمضان

في رمضان 2024 يشارك الفنان محمد عادل إمام في مسلسل “كوبرا” الذي يتميز بقصته المثيرة والمشوقة، حيث يتولى الكتابة أحمد أبو زيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق وسيتم عرضه على شاشة قنوات “إم بي سي مصر”

تم تعاقد الفنان آسر ياسين على مسلسل بعنوان “الساعة 5″، والذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم رمضان 2024، ويتألف من 30 حلقة حيث يتم التفاوض حاليا مع باقي أبطال العمل.

جميع مسلسلات رمضان 2024

هناك العديد من المسلسلات الرمضانية المثيرة لهذا العام حيث يحاول الكثير من النجوم كسب الجمهور خلال شهر رمضان وجميع مسلسلات رمضان 2024 على النحو التالي:

ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية.

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.

نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر.

المعلم، بطولة مصطفى شعبان.

الساعة خمسة، بطولة آسر ياسين.

جري الوحوش، بطولة نضال الشافعي.

مسار إجباري، بطولة أحمد داش.

حق عرب، بطولة أحمد العوضي.

صدفة، بطولة ريهام حجاج.

العتاولة بطولة أحمد السقا.

بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة.

فراولة، بطولة نيللي كريم.

عتابات البهجة، بطولة يحيي الفخراني.

سر إلهي بطولة روجينا.

إمبراطورية ميم، بطولة كل من خالد النبوي

الكبير الجزء الثامن: بطولة أحمد مكي.

بدون مقابل بطولة هاني رمزي

المداح أسطورة العودة الجزء الرابع، بطولة حمادة هلال.

صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

هناك العديد من القنوات التي لديها الحق في عرض مسلسلات رمضان 2024 ومن تلك القنوات:

تردد قناة MBC مصر على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة ON دراما على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما على النايل سات