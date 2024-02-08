انت الأن تتابع خبر "أقوى إشارة".. تردد قناة روتانا سينما 2024 Rotana Cinema لمتابعة أجدد الأفلام على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة روتانا سينما 2024 ، حيث إشتهرت قناة Rotana Cinema التي خصصت في عرض محتوى سينمائي رائع ومتنوع، حتى أصبحت على مدار سنوات عديدة المقصد الأول لكثير من الجماهير المصرية والعربية، وذلك من أجل متابعة الأفلام المصرية وحرصاً من إدارة القناة على التحديث المستمر والمتواصل لتقنيات القناة، فيتم تحديث تردد قناة روتانا سينما بشكل دوري لضمان أفضل تجربة للمستخدم، ومن خلال التقرير التالي نوضح لكم آخر ما تم تحديثه للإستمتاع بالمحتوى الذي تعرضه القناة.

بعد أن أصبح الحصول على تردد قناة روتانا سينما الجديد هو مطلب جماهيري، قررنا أن نرصده لكم في السطور التالية، حيث تم تغيير تردد القنوات بالأخص مع بداية العام الجديد بغرض رفع مستوى كفاءة العرض لدى المتابعين ويمكنكم إستقبال القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:12226.

تصحيح الخطأ: تلقائي.

الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

روتانا سينما على عرب سات

التردد: 11843.

الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: تلقائي.

مميزات قناة Rotana Cinema

تتمتع القناة بالكثير من المميزات التي جعلتها تنفرد بمكانة عظيمة في نفوس الجماهير، وهو أيضاً ما جذب لها الملايين من المشاهدين على مدار سنوات عملها، ومن أبرز مميزات قناة Rotana Cinema ما يلي: