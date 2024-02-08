انت الأن تتابع خبر وينك يا لولو..تردد قناة وناسة 2024 Wanasah لأروع وأحلى الأغاني للأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد نالت قناة وناسة للأطفال على حب الأطفال في العالم العربي حيث توفر أغاني قناة وناسة التسلية والترفيه للأطفال من خلال متابعة جميع أغاني وناسة على مدار 24 ساعة طوال اليوم وتعليم العديد من المهارات وكذلك السلوكيات من خلال متابعة تلك الأغاني لذلك هناك بحث كبير على معرفة تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يتم عرض مجموعة كبيرة من الأغاني المسلية والممتعة للأطفال عبر شاشة قناة وناسة ويمكن متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال إدخال التردد التالي

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

لمشاهدة أحلى أغاني قناة وناسة عبر القمر الصناعي العرب سات لابد من إدخال بيانات التردد التالية

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أحلى أغاني قناة وناسة

بعد تنزيل تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال الذي تم ذكرة يستطيع الآن محبي ومتابعي القناة متابعة الأغاني التي تقدمها قناة وناسة التالية

أغنية وينك يا لولو.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية الشرطة القوية.

أغنية حبيب البابا.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات.

أغنية جراثيم

أغنية لوليات صغار.

أغنية بيب بيب.

أغنية اجا الحلو.

أغنية مين اللي سرق الجزمة.

أغنية شيكا السراقة.

معلومات حول قناة وناسة الفضائية