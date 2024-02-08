انت الأن تتابع خبر تردد قناة الرابعة العراقية 2024 على جميع الأقمار لمتابعة المباريات في جميع الدول العربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من متابعي الأحداث الرياضية على مستوى العالم عن تردد قناة الرابعة العراقية الجديد والتي تُعد واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تعمل على بث المحتوى الرياضي بشكل متميز، علاوة على أنها تقوم ببث العديد من المباريات الرياضية الخاصة بالمنتخب العراقي بشكل خاص ومباريات كأس أمم آسيا على المستوى المحلي والعالمي وهو الأمر الذي يجعل محبي الرياضة يهتمون بالبحث عن ترددها.

تردد قناة الرابعة العراقية

يبحث الكثير من محبي لعبة كرة القدم عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية خاصة وأنها تبث على جميع الأقمار الصناعية، حيث جاء ترددها على النحو التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد آخر للقناة على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12563.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم مميزات قناة الرابعة العراقية الرياضية

تتميز قناة الرابعة العراقية الرياضية بالعديد من المميزات الهامة والتي تجعل الكثير من محبي لعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام يبحثون عن التردد الجديد لها لعل من أبرز تلك المميزات ما يلي:

تعتبر قناة الرابعة الرياضية واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تم بثها فب عام 2009 وهي القناة الرياضية الأولى في العراق.

تعمل القناة على بث كافة المباريات الخاصة بالبطولات الدولية والمحلية بشكل مجاني بدون اشتراك أو تشفير.

كما أنها تتميز بالبرامج الرياضية التي تعمل على بثها على مدار اليوم وهو الأمر الذي يمكن الجميع من متابعة كافة الأحداث الرياضية باستمرار.

طريقة تثبيت قناة الرابعة الرياضية

يمكن الحصول على القناة وتثبيتها على التلفاز لسهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر الإعدادات من على جهاز التحكم عن بُعد.

الضغط على مربع البحث اليدوي من على شاشة التلفاز.

إدخال البيانات الخاصة بتردد القناة والتي تتضمن ” اسم القمر الصناعي، التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ”.

الضغط بعد ذلك على مربع البحث.

بمجرد ظهور القناة يتم الضغط على كلمة حفظ ومن ثم الرجوع إلى قائمة القنوات لتظهر من بينها القناة.

إلى هنا ينتهي حديثنا اليوم عن تردد قناة الرابعة العراقية على الاقمار الصناعية المختلفة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، كما تناولنا خطوات تنزيل القناة ومتابعة المباريات الرياضية والبرامج التي تقدمها القناة.