انت الأن تتابع خبر للتعليم والترفيه..استقبل تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب العديد من الآباء في جعل طفلهم يتعلم سلوكيات حسنة، وتوسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم، والجدير بالذكر أن قناة بطوط تساعد على ذلك كما تقدم محتوى ترفيهي مميز للأطفال لتجعلهم يتعلقون بها ويحبونها، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر تردد قناة بطوط على النايل سات، كما سنذكر كذلك خطوات ضبط تردد قناة بطوط على الرسيفر، وما هي أهم مميزات قناة بطوط.

تردد قناة بطوط على النايل سات

تعد قناة بطوط من أهم القنوات التي يحبها الأطفال، لما تقدمه من برامج تلفزيونية شيقة لهم، وأغاني الأطفال المحببة وفيما يلي سنوف نذكر تردد قناة بطوط:

تردد القناة:11494.

استقطاب قناة بطوط: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة بطوط: HD.

خطوات ضبط تردد قناة بطوط على الرسيفر

يمكن ضبط تردد قناة بطوط نايل سات على الرسيفر الخاص بالمستخدم من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم استخدام جهاز التحكم، والضغط على زر Menu لفتح قائمة جهاز الاستقبال .

من ثم يتم الضغط على أيقونة الإعدادات.

بعد ذلك يتم الضغط على زر اختيار قناة.

من ثم يلزم اختيار القمر الصناعي المراد تنزيل القناة عليه.

بعد ذلك يتم كتابة تردد قناة بطوط.

من ثم يتم اختيار البحث اليدوي.

سيتطلب الأمر بضع دقائق، وفور تنزيل القناة يلزم الضغط على زر حفظ.

مميزات قناة بطوط