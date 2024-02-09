انت الأن تتابع خبر هنا "عالم الحيوان".. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 بجودة عالية National Geographic والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، تعتبر National Geographic أحد أشهر القنوات على مستوى العالم لانتشارها فيما يزيد عمن 100 دولة حول العالم، وتتميز تلك القناة بأنها من القنوات التي استحوذت على إعجاب الكثيرين وجذبت الملايين إليها، وذلك لأنها تقوم بعرض محتوى مختلف ومتميز عن الكثير من القنوات الأخرى، فهي تهتم بعرض محتوى تثقيفي من الدرجة الأولى بشكل عام، إذ تعرض الكثير من المعلومات عن الحياة البرية بجانب عالم الحيوان، بالإضافة إلى عرض الكثير من الأفلام الوثائقية الشهيرة التي تتحدث عن ثقافات الشعوب المختلفة من كافة أنحاء العالم، وقد أدى تميز وإنفراد المحتوى الذي تعرضه القناة على شاشتها إلى تزايد عمليات البحث بشكل مستمر عن تردداتها.

إذا كنت من المهتمين بمتابعة المحتوى الرائع الذي تعرضه قناة ناشيونال جيوغرافيك على مدار الساعة، فكل ما عليك هو استقبال القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الترميز: 30000

الاستقطاب : أفقي H

تصحيح الخطأ: 5/6

التشفير: مفتوحة

قناة ناشيونال جيوغرافيك على بدر سات

ونظراً لأهمية قناة National Geographic وكثرة البحث عنها من قبل الجماهير في مختلف أنحاء العالم، فقد تم توفير تردد للقناة على الأقمار الصناعية المختلفة ليسهل الوصول اليها ايا كان مكانكم، وفي التالي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على بدر سات:

تردد القناة: 11804.

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب : أفقي H

درجة التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة

مميزات National Geographic

تعتبر ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات الفضائية الملائمة لكافة الأعمار والثقافات بمختلف البلدان.

يتم عرض محتواها بأكثر من لغة والتي تصل إلى نحو 72 لغة حول العالم.

محتواها على مدار 24 ساعة دون يعمل دون إنقطاع أو تشفير.

القناة مجانية مفتوحة وغير مشفرة.

كما أنها تعمل بأعلى جودة لتجد نقاء في الصوت والصورة لا مثيل له.

توجد العديد من البرامج التليفزيونية التي زاد صيتها خلال السنوات التي مضت عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي جعلت المشاهدين يشعرون بالسعادة أثناء الاستماع لها منها ألعاب العقل، آمن المطارات، الحياة في آلاسكا، مسجون في الغربة، العبقري، المنقبون عن الذهب، سمكة التونة العنيدة، الكون ملحمة الفضاء والزمان، علم البسطاء، علم مجرد.