انت الأن تتابع خبر تابع أحداث العالم العربي بجودة فائقة الوضوح .. استقبل الآن تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث ملايين من المشاهدين في مصر وجميع أنحاء العالم العربي عن تردد قناة الجزيرة الاخبارية على الأقمار الصناعية، فهي واحدة من أشهر القنوات الإخبارية العالمية التي تهتم بتقديم الأخبار والتحليلات من الشرق الأوسط والعالم، كما تحرص على عرض التفاعلات والآراء والتواصل مع المشاهدين، وقد استطاعت القناة خلال الفترة الأخيرة تحقيق شعبية أوسع بعد اهتمامها بعرض تفاصيل وأحداث القضية الفلسطينية لحظة بلحظة عبر البث المباشر، وخلال مقالنا اليوم سنوضح لكم التردد الجديد لقناة الجزيرة وخطوات استقبالها على الأجهزة للحصول على تغطية عمقية لأحدث الأخبار الحصرية.

قناة الجزيرة الإخبارية

هي قناة فضائية حكومية تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، تم تأسيسها عام 1996 ويقع مقرها في العاصمة القطرية الدوحة، وتتميز القناة بأنها عالمية التوجه عربية الانتماء، حيث تركز اهتمامها على تقديم المعلومات الدقيقة والخبر الصحيح بمهنية وموضوعية، وهو ما ساهم في اكتسابها مصداقية وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي على مدار سنوات عديدة.

تردد قناة الجزيرة الاخبارية

للاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لقناة الجزيرة والبرامج المسجلة وتقارير المراسلين بأعلى جودة للصوت والصورة على مدار 24 ساعة متواصلة، يتم استقبال تردد قناة الجزيرة باستخدام الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10971.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ضبط تردد قناة الجزيرة على جهاز الاستقبال

بكل سهولة ويسر يمكن تنزيل تردد قناة الجزيرة الاخبارية على جهاز الاستقبال، عبر اتباع الخطوات التالية: