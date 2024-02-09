انت الأن تتابع خبر تردد قنوات بين سبورت الرياضية BeIN Sports 2024 وتابع مباراة نهائي كأس أسيا 2024/1445 هـ على جميع الأقمار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن مشاركتها في نقل نهائي كأس آسيا والذي استطاع كلًا من منتخبي قطر والأردن الصعود إليه بعد جهود كبيرة في الفوز ورفع نقاطهم بالمجموعات، لذلك ازدادت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية عن تردد القناة الجديد لمتابعة فعاليات المباراة النهائية التي ستُقام على الأراضي القطرية، حيث يجتمع عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الآسيوية لمشاهدة كيف تنتهي المباراة ومن المنتخب الفائز بالكأس الآسيوية، ننقل لكم خلال مقالنا اليوم تردد القناة الجديد.

يشارك منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي في نهائي بطولة كأس آسيا بعدما فاز ليلة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الإيراني حتى يتسنى له المنافسة أمام منتخب الأردن الذي بدوره تفوق بهدفين نظيفين في مرمى منتخب كوريا الجنوبية، هذا وتشارك قناة بي إن سبورت القطرية في نقلها للمباراة النهائية بأحدث التقنيات والكاميرات للحصول على مشاهدة ممتعة أثناء متابعة أحداث المباراة، لذلك تم تحديث ترددها في الفترة الأخيرة وهو ما نوضحه لكم تاليًا:

تردد قناة بي إن سبورت القطرية 1 BeIN Sports 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:12604

معامل تصحيح الخطأ:2/3

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة:HD

تردد قناة بي إن سبورت القطرية 2

القمر الصناعي: عرب سات

التردد:11054

معامل تصحيح الخطأ:2/3

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة:HD

تردد قناة بين سبورت القطرية 3

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد:10850

معامل تصحيح الخطأ:2/3

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة:HD

ترددات قنوات بين سبورت القطرية

القناة القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب الجودة بي إن سبورت القطرية 1 نايل سات 12604 2/3 27500 رأسي HD بي إن سبورت القطرية 2 عرب سات 11054 2/3 27500 عمودي HD بي إن سبورت القطرية 3 سهيل سات 10850 2/3 27500 أفقي HD

موعد مباراة قطر و الأردن نهائي آسيا