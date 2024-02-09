انت الأن تتابع خبر تردد قنوات بين سبورت الرياضية BeIN Sports 2024 وتابع مباراة نهائي كأس أسيا 2024/1445 هـ على جميع الأقمار والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن مشاركتها في نقل نهائي كأس آسيا والذي استطاع كلًا من منتخبي قطر والأردن الصعود إليه بعد جهود كبيرة في الفوز ورفع نقاطهم بالمجموعات، لذلك ازدادت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية عن تردد القناة الجديد لمتابعة فعاليات المباراة النهائية التي ستُقام على الأراضي القطرية، حيث يجتمع عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الآسيوية لمشاهدة كيف تنتهي المباراة ومن المنتخب الفائز بالكأس الآسيوية، ننقل لكم خلال مقالنا اليوم تردد القناة الجديد.
- يشارك منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي في نهائي بطولة كأس آسيا بعدما فاز ليلة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الإيراني حتى يتسنى له المنافسة أمام منتخب الأردن الذي بدوره تفوق بهدفين نظيفين في مرمى منتخب كوريا الجنوبية، هذا وتشارك قناة بي إن سبورت القطرية في نقلها للمباراة النهائية بأحدث التقنيات والكاميرات للحصول على مشاهدة ممتعة أثناء متابعة أحداث المباراة، لذلك تم تحديث ترددها في الفترة الأخيرة وهو ما نوضحه لكم تاليًا:
تردد قناة بي إن سبورت القطرية 1 BeIN Sports 2024
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد:12604
- معامل تصحيح الخطأ:2/3
- معدل الترميز:27500
- الاستقطاب: رأسي
- الجودة:HD
تردد قناة بي إن سبورت القطرية 2
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد:11054
- معامل تصحيح الخطأ:2/3
- معدل الترميز:27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة:HD
تردد قناة بين سبورت القطرية 3
- القمر الصناعي: سهيل سات
- التردد:10850
- معامل تصحيح الخطأ:2/3
- معدل الترميز:27500
- الاستقطاب: أفقي
- الجودة:HD
ترددات قنوات بين سبورت القطرية
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|الجودة
|بي إن سبورت القطرية 1
|نايل سات
|12604
|2/3
|27500
|رأسي
|HD
|بي إن سبورت القطرية 2
|عرب سات
|11054
|2/3
|27500
|عمودي
|HD
|بي إن سبورت القطرية 3
|سهيل سات
|10850
|2/3
|27500
|أفقي
|HD
موعد مباراة قطر و الأردن نهائي آسيا
- تعتبر مباراة قطر والأردن من أكثر المباريات المنتظرة في القارة الآسيوية إذ ستحدد تلك المباراة الفائز بالكأس الآسيوية، حيث يطمح منتخب قطر الحصول على الكأس للمرة الثانية على التوالي حتى يتم تسجيلها في تاريخ المنتخب بالدوحة كما يطمح بدوره منتخب الأردن الفوز بالبطولة ليحقق لقب بطل آسيا، من المقرر إطلاق صافرة بداية المباراة على ملعب لوسيل في يوم السبت الموافق 10 فبراير في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة بينما يتم إذاعتها في الدوحة ومكة المكرمة في تمام الساعة السادسة مساءًا.