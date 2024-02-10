انت الأن تتابع خبر تردد قناة بداية السعودية الجديد Bedaya Tv 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تميزت قناة بداية السعودية بشعبيتها المتزايدة في العالم العربي ودول الخليج بصفة خاصة، نظرًا لما تبثه من محتويات موجهة لكافة أفراد الأسرة، وتشمل البرامج الثقافية والاجتماعية والدينية إلى جانب المحتوى الترفيهي، مما يسهم في توفير تجربة مشاهدة ممتعة، نقدم لكم عبر موقعنا تردد قناة بداية السعودية الجديد Bedaya Tv على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

قبل الخوض في تفاصيل التردد الجديد لقناة بداية السعودية، من المهم التأكيد على أن هذه القناة حققت نجاحاً استثنائياً في وقت قياسي، معتمدة على جودة بثها الصوري والصوتي، يتميز الاشتراك في القناة بكونه مجاني تماماً، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم، سواء كانت شهرية أو سنوية، كما أنها توفر مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والمتنوعة، تبث على مدار الساعة، الآن، دعونا نتعرف على الترددات الجديدة للقناة على مختلف الأقمار الصناعية:

تردد قناة بداية السعودية نايل سات

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي\رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد قناة بداية السعودية عرب سات

التردد: 12419

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

البرامج التي تُعرض على قناة بداية السعودية

تقوم قناة بداية السعودية بعرض مجموعة متنوعة من البرامج، والتي من ضمنها:

مطبخ القرية

البرايم

بيت الحكمة

الجائزة الكبرى

سجن القرية

مؤتمر الجمهور

النومنيه

زد خيرك

كلام اليوم.

ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

ضبط تردد قناة بداية السعودية نايل سات يتم بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية: