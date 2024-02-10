انت الأن تتابع خبر تردد قنوات أبو ظبي الرياضية لمتابعة مباراة نهائي كأس اسيا "مباراة الأردن وقطر" 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن إطلاق صافرة نهائي بطولة كأس آسيا للمنتخبات والذي سيُذاع على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وبالتالي فإنها أكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها حاليًا، إذ قامت بتحديث ترددها لنقل المباراة بجودة عالية وبدون تشويش وقامت بالاستعانة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تعمل على تحسين إشارة البث المباشر، لذلك تعد من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي والشرق الأوسط ومن خلال السطور التالية سنتعرف معًا على تردد القناة الجديد وكيفية ضبطه عبر الأقمار الصناعية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد

اهتمت قناة أبو ظبي الرياضية منذ إطلاقها ببث أهم المباريات والدوريات محليًا وعالميًا مثل الدوري الإسباني ودوري روشن السعودي إضافةً إلى دوري أبطال أوروبا، هذا وحرصت مع بداية بطولة آسيا على نقل جميع المباريات والأحداث الجارية خلال فترة البطولة خاصةً مع مشاركة منتخب الإمارات في النسخة الحالية المُقامة في دولة قطر، وبالرغم من خروج الإمارات من التصفيات ما زالت القناة تعرض أهم الأخبار والنتائج النهائية للمباريات لحظة بلحظة، نوضح لكم فيما يلي تردد القناة الجديد عبر الأقمار الصناعية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب:عمودي

الجودة: HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

القمر الصناعي:هوت بيرد

التردد: 11747

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية

القناة القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب الجودة أبو ظبي الرياضية 1 نايل سات 12091 5/6 27500 عمودي HD أبو ظبي الرياضية 2 هوت بيرد 11747 3/4 27500 أفقي HD أبو ظبي الرياضية 3 عرب سات 11804 5/6 27500 أفقي HD

موعد مباراة قطر و الاردن كاس اسيا