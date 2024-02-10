انت الأن تتابع خبر “أغاني لولو 24 ساعة“ تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة وناسة للأطفال من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل كبير للغاية من قبل العديد من المشاهدين في جميع انحاء الوطن العربي وخاصة من الاباء والامهات الذين يرغبون في تثبيت تردد تلك القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم والاستمتاع بمشاهدة والاستماع لاغاني لولو طوال اليوم تلك القناة التي استطاعت في فترة قصيرة للغاية من جذب العديد من من المشاهدين في كل مكان داخل الوطن العربي من الفئات العمرية المختلفة سواء كان كبار أو صغار ولذلك قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها لمساعدة المشاهدين في مشاهدة ممتعة بدون اي تشويش.

تعمل قناة وناسة بيبي على عرض العديد من الاغاني المميزة والحصرية على شاشتها وقد حازت على شهرة واسعة في كل مكان داخل الوطن العربي، حيث تقوم القناة بتقديم العديد من الاغاني التعليمية والمسلية للاطفال والتي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتحسين سلوكهم، ومن أهم ما يميز تلك القناه ويجعلها مفضله لدى العديد من الاشخاص عن غيرها انه يمكن مشاهدتها طوال اليوم بدون أي اعلانات مزعجة أو اشتراكات شهرية وسنوية.

تردد قناة وناسة للأطفال

القمر : نايل سات.

تردد القناة : 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز قناة وناسة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة للأطفال عرب سات