انت الأن تتابع خبر ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024 التحديث الجديد لمشاهدة المباريات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم لكم تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024، التي يبحث عنها الكثيرون، تلك القناة التلفزيونية الفضائية العراقية، التي أسسها غزوان جاسم في عام 2021 ومقرها الرئيسي في بغداد، وحصلت قناة الرابعة الفضائية على حقوق بث جميع مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل حصري وتلك لغاية عام 2024، وذلك بمبلغ يقدر 12 مليون دولار أميركي، ومن هذه البطولات بطولة كأس أسيا الذي تقام حاليًا، حيث بثت القناة على شاشاتها المختلفة عديد من المباريات في بطولة كأس أسيا لهذا العام، تابعوا معنا أعزائي لتتعرفوا على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024.
- تردد القناة 11334.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصويب الخطأ: 5/6.
تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية عرب سات
- تردد القناة 11747.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ: 5/6، وإليكم رابط تردد قناة المغربية الرياضية.
برامج قناة الرابعة العراقية
- برنامَج صوت الملاعب.
- ستوديو الأطباء.
- حلقة وصل.
- برنامَج شكو ماكو.
- برنامَج شبابنا.
- نقطة الصفر.
- برنامَج صباح الرابعة.
- برنامَج بين الناس، وإليكم رابط تردد قناة الكأس القطرية.
موعد مباراة نهائي كأس أمم أسيا بين الأردن والعراق
- يستضيف ستاد لوسيل مباراة نهائي كأس أسيا ما بين المنتخب الأردني والمنتخب القطري في مباراة ملحمية ستشهد حضور جماهيري كبير حيث من المنتظر أن يمتلأ الملعب بجماهير المنتخبين خصوصًا المنتخب القطري صاحب الأرض، ويدخل كل من الفريقين مباراة النهائي بحظوظ متساوية حيث يملك كل فريق كوكبة كبيرة من النجوم حيث يمتلك المنتخب الأُرْدُنّيّ اللاعبين يزن النعيمات وموسى التعمري ومحمود المرضي أما عن المنتخب القطري فيمتلك أكرم عفيف أكتر اللاعبين مساهمة في البطولة حتى الآن ب 8 أهداف والمهاجم الكبير والهداف المعز علي وقائد الفريق حسن الهيدوس، ويعد هذا هو النهائي العربي الثالث في تاريخ البطولة، حيث إن آخر نهائي عربي كان ما بين السُّعُودية والعراق في عام 2007 حيث انتهى بفوز العراق بهدف يونس محمود، وها نحن يتكرر لنا النهائي العربي ونأمل نحن بأمسية رائعة يتمتع بها جميع المشاهدين حول العالم وفي النهاية الفريق الفائز فريق عربي إذن نحن فائزون، وإليكم رابط تردد قناة دبي الرياضية.