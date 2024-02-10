انت الأن تتابع خبر ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024 التحديث الجديد لمشاهدة المباريات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024، التي يبحث عنها الكثيرون، تلك القناة التلفزيونية الفضائية العراقية، التي أسسها غزوان جاسم في عام 2021 ومقرها الرئيسي في بغداد، وحصلت قناة الرابعة الفضائية على حقوق بث جميع مباريات بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشكل حصري وتلك لغاية عام 2024، وذلك بمبلغ يقدر 12 مليون دولار أميركي، ومن هذه البطولات بطولة كأس أسيا الذي تقام حاليًا، حيث بثت القناة على شاشاتها المختلفة عديد من المباريات في بطولة كأس أسيا لهذا العام، تابعوا معنا أعزائي لتتعرفوا على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024.

تردد القناة 11334.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية عرب سات

تردد القناة 11747.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6، وإليكم رابط تردد قناة المغربية الرياضية.

برامج قناة الرابعة العراقية

برنامَج صوت الملاعب.

ستوديو الأطباء.

حلقة وصل.

برنامَج شكو ماكو.

برنامَج شبابنا.

نقطة الصفر.

برنامَج صباح الرابعة.

برنامَج بين الناس، وإليكم رابط تردد قناة الكأس القطرية.

موعد مباراة نهائي كأس أمم أسيا بين الأردن والعراق