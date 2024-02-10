تردد قناة الكاس اكسترا 1 القطرية 2024 الناقلة مباراة الأردن وقطر اليوم في نهائي كأس آسيا

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رياض - احمد صلاح - تردد قناة الكاس اكسترا 1 القطرية 2024، يبحث الكثيرون عن تردد قناة الكاس اكسترا 1، فهي تعد من أهم القنوات الرياضية والتي استطاعت أن تستحوذ على إعجاب الملايين من متابعي القنوات الرياضية؛ ويرجع السبب في ذلك أنها تعرض العديد من المباريات والبطولات بشكل حصري ومن أهم المباريات التي تعرضها منافسات دوري النصف النهائي من بطولة كأس آسيا، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على تردد قناة الكاس اكسترا 1، وكيفية تنزيلها على التلفاز.

تنقل هذه القناة العديد من البطولات العالمية حصريًا، لهذا يمكنك استقبال قناة الكاس اكسترا 1 القطرية على عدة أقمار صناعية منها القمر الصناعي نايل سات، عرب سات، وكذلك سهيل سات

يمكنك استقبال قناة الكاس اكسترا 1 على القمر الصناعي نايل سات من خلال ما يلي:

اسم القناة: الكاس اكسترا 1.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة الكاس اكسترا عرب سات

يمكنك استقبال قناة الكاس اكسترا 1 من خلال القمر الصناعي عرب سات من خلال ما يلي:

اسم القناة: الكاس اكسترا 1.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة الكاس اكسترا سهيل سات

كذلك يمكنكم استقبال قناة الكاس اكسترا على القمر الصناعي سهيل سات عن طريق ما يلي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10770.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

موعد مباريات كأس آسيا اليوم