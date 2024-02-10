انت الأن تتابع خبر فرح صغارك.. ثبت الآن تردد قناة بطوط 2024 عبر نايل سات وعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة بطوط من أكثر تردد قنوات الاطفال التي يسعى الآباء والأمهات للحصول عليها، حيث تعد قناة بطوط من أشهر القنوات العربية المُخصصة للأطفال، حيث تُقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا متنوعًا يُلبي احتياجات جميع الأعمار.

تردد قناة بطوط

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكن استقبالها أيضًا عبر

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة بطوط

تُقدم قناة بطوط باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار، من أهمها:

برامج الرسوم المتحركة

تُقدم القناة مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة المُفضلة لدى الأطفال، مثل غامبول، وبن 10، وباور رينجرز، وسبونجبوب، وسيمبا.

برامج الأغاني

تُقدم القناة مجموعةً من أغاني الأطفال الممتعة والهادفة، مثل أغاني طيور الجنة، وأغاني بيبي، وأغاني فرح.

برامج تعليمية

تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية التي تُساعد الأطفال على التعلم واكتساب مهاراتٍ جديدة، مثل برنامج حروف الهجاء، وبرنامج الأرقام، وبرنامج العلوم.

برامج ألعاب

تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية التي تساعد الأطفال على الاستمتاع وقضاء وقت ممتع، مثل برنامج تحدي الأبطال، وبرنامج ألعاب الفيديو.

مميزات قناة بطوط

تتمتع قناة بطوط بالعديد من الميزات التي تجعلها وجهة مُفضلة للأطفال، من أهمها: