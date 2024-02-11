انت الأن تتابع خبر تابع مسلسلات العرض الأول .. استقبل الآن تردد قناة dmc على نايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة dmc واحد من أكثر الترددات بحثًا وتداولًا خلال الآونة الأخيرة، فهي قناة فضائية شهيرة تم إطلاقها عام 2017، وقد استطاعت القناة خلال فترة قصيرة أن تحقق قاعدة جماهيرية كبيرة لما تقدمه من محتوى مميز يجمع بين أشهر وأجدد أعمال الدراما المصرية والبرامج الحوارية المتعددة المجالات، فدعونا نستعرض معكم تردد قناة dmc على نايل سات وكيفية استقبال القناة عبر أجهزة الرسيفر.

تبث قناة دي إم سي محتواها على مدار 24 ساعة بجودة عالية الدقة والوضوح، حيث تحرص القناة دومًا على تقديم أفضل صورة ممكنة للمشاهد وتفادي أي عائق قد يتسبب في انقطاع البث أو حدوث تشويش أثناء عرض المحتوى، وللاستمتاع بمشاهدة أحدث المسلسلات ذات العرض الأول والحصري، يتم استقبال القناة عبر استخدام الإحداثيات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة dmc على الأجهزة

بإمكان جميع المشاهدين الراغبين في استقبال قناة dmc ومتابعة الأعمال الحصرية، تنزيل التردد الجديد للقناة عبر اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر الإعدادات “setting” الموجود في الريموت كنترول.

اختيار قائمة الترددات.

الضغط على إضافة تردد جديد.

إضافة جميع بيانات القناة ممثلة في (التردد- الاستقطاب- معدل الترميز- معامل تصحيح الخطأ).

النقر على زر بحث القناة.

سيتم البدء في عملية تثبيت تردد قناة dmc وقد يستغرق الأمر عدة ثوانٍ.

بعد الانتهاء يتم الضغط على حفظ التغييرات.

مسلسلات وبرامج قناة dmc

تتميز قناة دي إم سي بتقديم نخبة مميزة من أجدد المسلسلات الحصرية والبرامج التي تتلاءم مع احتياجات جميع المشاهدين وهو ما جعلها تحظى بشهرة واسعة، ومن أشهر محتويات القناة التي تُعرض خلال الفترة الحالية: