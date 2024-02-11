انت الأن تتابع خبر "ثبت الآن".. تردد قناة بي ان سبورت القطرية الناقلة لمباراة نيجيريا كوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة بي ان سبورت القطرية ، وهي أحد القنوات الرياضية التي تعمل على نقل فاعليات مباريات كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى الآسيوية والتي إنتهت يوم أمس، ومنذ عدة سنوات وتقوم قناة بي ان سبورت القطرية بنقل المباريات والدوريات الكبرى من خلال شاشتها، وقد أعلنت عن تخصيص قنوات لبطولة أمم أفريقيا بشكل عام والتي تعرضت جميع البلدان العربية بها إلى الإقصاء، ولم يتبقى بها أي أحد سوى المنتخبات الأفريقية فقط، حتى وصل إلى النهائي كلا من نيجيريا وكوت ديفوار صاحب الأرض وسوف نقوم من خلال بوابة الصبح بعمل تغطية خاصة للتشكيل والقنوات الناقلة بالإضافة إلى النتيجة.

تردد قناة بي ان سبورت القطرية 2024

تردد قناة بي ان سبورت القطرية والتي يلتفت لها أنظار الملايين خلال الساعات الماضية وقد ذكرت بعض المواقع أخبار حول إذاعة المباراة مجاناً، بالرغم من إعلان مجموعة قنوات بين سبورت بكونها تنقل المباريات عبر قناتها المشفرة والتي تحتاج إلى إشتراك شهري حتى تستطيع أن تتمتع بمتابعة المباريات والبطولات المحلية والعالمية، ومن المقرر أن تنقل قناة بي ان سبورت مباراة نيجيريا وكوت ديفوار مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر.

تردد بي ان سبورت على النايل سات

نرفق لكم تردد قناة beIN sports HD من خلال القمر الصناعي النايل سات فيما يلي:

التردد 12604. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ تلقائي

تردد قناة بين سبورت على سهيل سات

بالنسبة إلى قناة بين سبورت على سهيل سا فيتم تنزيلها من خلال البيانات التالية:

التردد 10810 الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500 معامل التصحيح تلقائي

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار