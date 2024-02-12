انت الأن تتابع خبر تنزيل National Geographic .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة الجديد 2024 لعرض الأفلام الوثائقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد قناة ناشيونال جيوغرافيك كثيرا على الأفلام الوثائقية التي تتضمن معلومات عن جديدة عن الحيوانات، كما تقدم أحدث المعلومات الفريدة والمتنوعة التي لا يعرفها البشر عن عالم الحيوان. القناة دائما ما تنتج أفلام وثائقية جديدة في مختلف المجالات المختلفة سواء الصناعة، الزراعة، عالم الحيوان، تاريخ وغيرها العديد والعديد، كل ذلك وأكثر جعل القناة أحد القنوات المفضلة حول العالم للكبار والصغار.

محتويات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023

محتوي القناة جعلها قناة فريدة من نوعها، لتنوعه وتميزه كما أنه جديد ومتطور على الدوام، مما يثري معرفة المشاهد بملايين المعلومات الجديدة وأهم برامج القناة ما يلى

الحيوانات عن كثب.

أسرار حديقة الحيوان.

السمكة البرية.

سمكة التونة العنيدة.

الجزيرة المتمردة.

العيش الحر.

أساليب البقاء وأسرار الحرب.

وحدة إنقاذ السيارات.

القناة تعمل طوال اليوم بلا توقف، بالإضافة إلى أنها قناة عالمية تقدم محتواها داخل الوطن العربي وخارجه، مما يجعل مشاهديها بالملايين. تحرص القناة على إرضاء ذوق كافة المشاهدين من خلال عرض أفلام وثائقية في مختلف مجالات الحياة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة 2023

تعمل إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك على تغيير تردد القناة كل فترة حتى يستطيع المشاهد الحصول على أفضل صورة وعلى أجود صوت، لذلك قامت القناة بتغيير ترددها وقامت ببث التردد الجديد وإعلانه على الصفحة الرسمية الخاصة بها على الفيس بوك وهو

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد :11411.

معدل الترميز:30000.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

الاستقطاب: أفقي.

قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة مجانية تماما لا تحتاج إلى اشتراك لمشاهدتها، مقر القناة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبي، محتوى القناة يتضمن الحياة البرية والبحرية وتساعد الفرد على كيفية التكيف مع البيئة المحيطة به والتعامل مع ما تحتويه من حيوانات، كما أنها تعطى الإنسان حلول مبتكرة للتعامل مع الحيوانات والمواقف المختلفة.