ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024؟

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رياض - احمد صلاح - تهتم الأمهات باستقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على شاشة التلفزيون عوضا عن قنوات الأفلام والمسلسلات والبرامج الفضائية التي قد لا تفيد الطفل أو يصعب عليه فهم المحتوى، حيث تتخصص طيور الجنة في تقديم المحتوى الخاص بالأطفال بما يتناسب مع الاستيعاب والفهم واجتهد القناة نحو تعزيز السلوكيات الحسنة والأخلاقيات الحميدة وتنمية المهارات العقلية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يتربع تردد قناة طيور الجنة على رأس قائمة الترددات الفضائية الخاصة بالأطفال، وتقدم القناة المحتوي مجانا بدون اشتراك شهري أو رسوم سنوية، وتبث القناة محتواها باللغة العربية، والجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة قد نجحت بالفعل في تحقيق علاقة وثيقة بينها وبين الأطفال وأصبح هناك تبادل ومشاركة لمقاطع الفيديو والأغاني الخاصة بالقناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاستقبال القناة يتم استخدام الإحداثيات التالية:

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

استقطاب القناة : عمودي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عرب سات

تتبع القناة ملكية خالد مقداد وتبث محتواها من داخل عمان الأردن، ولاستقبال القناة يتم استخدام الإحداثيات التالية:

التردد: 11310

استقطاب القناة: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ:3/4

تردد قناة طيور الجنة القمر الصناعي هوت بيرد

استقطاب القناة: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:¾

تردد القناة:11073

برامج قناة طيور الجنة

تتنوع الفقرات التعليمية الشاملة لقناة طيور الجنةنة حيث تقدم القناة جميع الفقرات بأسلوب سلس وبسيط يسهل على الأطفال فهمه واستيعابه هذا بالإضافة إلى الاناشيد والأغاني الهادفة التي يسهل حفظها وترديدها حتى يتم ترسيخها في الأذهان، وفيما يلي نوضح أبرز وأشهر المحتوى الخاص بالقناة: