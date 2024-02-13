انت الأن تتابع خبر ثبت تردد قناة روتانا سينما Rotana Cinema الجديد 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البحث عن تردد قناة روتانا سينما الجديد من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل من قبل العديد من الاشخاص الذين يرغبون في ضبط تلك القناة والاستمتاع بمشاهدتها طوال الوقت، حيث حازت مجموعة قنوات روتانا على شهرة كبيرة للغاية في كل مكان داخل الوطن العربي ويفضل مشاهدتها الكثير من الناس في كل مكان، ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على تردد قناه روتانا سينما الجديد.

يمكن ضبط تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة روتانا سينما عرب سات

يمكن كذلك ضبط تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعيه عرب سات من خلال ما يلي:

تردد القناة: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة روتانا كلاسيك نايل سات

تعتبر قناة روتانا كلاسيك واحدة من مجموعة قنوات روتانا الشهيرة ويمكن ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات من خلال الخطوات التالية:

تردد القناة: 11226.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة روتانا كلاسيك عرب سات

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال اتردد التالي: