انت الأن تتابع خبر ما هو تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD علي القمر الصناعي نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليكم سوف نقدم تفاصيل تردد قناة Abu Dhabi Sports HD حيث تبرز قناة أبو ظبي الرياضية كواحدة من أبرز المحطات التلفزيونية الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلتقط قلوب عشاق الرياضة بمجموعة واسعة من البرامج والأحداث الرياضية المثيرة، تأسست هذه القناة كجزء من شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقر لها، وتتبع لشركة أبوظبي للإعلام.

في عالم الرياضة المثير، تبرز قناة أبو ظبي الرياضية HD على نايل سات كوجهة رائدة لمحبي الأحداث الرياضية المثيرة والتقارير المميزة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD

تتألق قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD بترددها على نايل سات، مقدمة تجربة مشاهدة فريدة لعشاق الرياضة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية

لضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية على جهاز الاستقبال الفضائي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: