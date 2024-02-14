انت الأن تتابع خبر نزل تردد قناة زي الوان Zee Alwan واتفرج على المسلسلات الهندية بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية عن التردد الجديد الخاص بقناة زي الوان وهي واحدة من القنوات التي تقوم بعرض عدد كبير من المسلسلات والأفلام الهندية الجديدة والحصرية، بالإضافة إلى البرامج الهندية التي تنقل عادات وتقاليد الهند، لذلك حرصت القناة على توفير ترددات على الأقمار الصناعية المختلفة وهذا نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة زي الوان على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة، وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة زي الوان الجديد

حرصت القناة على توفير تردد يساعدك في الحصول على القناة بواسطة القمر نايل سات والتردد كالتالي:

التردد: 11277.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

مسلسلات قناة Zee Alwan

تقدم القناة مجموعة من المسلسلات التي حازت على إعجاب الكثير ومنها:

مسلسل رباط الحب.

مسلسل مكانك في القلب.

مسلسل جودان.

مسلسل حب العمر.

مميزات قناة زي الوان

تمتلك القناة مجموعة من الخصائص التي تجعلها مميزة عن غيرها من القنوات الأخرى ومن أبرز تلك المميزات: