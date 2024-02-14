انت الأن تتابع خبر ثبت تردد قناة زي أفلام Zee Aflam وشوف الأفلام الهندية بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية عن التردد الجديد الخاص بقناة Zee Aflam وهي تعتبر من القنوات الرائدة في الأفلام الهندية، والتي حازت على إعجاب الكثير، كما أنها تعرض المحتوى الخاص بها بدقة وجودة عالية، لذلك سوف نعرض لكم اليوم من خلال موقعنا التردد الجديد الخاص بالقناة.

الجدير بالذكر أن القناة لا تقتصر فقط على عرض الأفلام الهندية بل تقوم أيضا بعرض مجموعة متميزة من الأفلام الأجنبية، كما أنها تحرص على عرض المحتوى الخاص بها مدبلج ومترجم إلى اللغة العربية وذلك لتناسب جميع الفئات المختلفة، يجب العلم أن القناة تقوم بعرض الأفلام الخاصة بها على مدار اليوم وبشكل مجاني تماما، بالإضافة إلى أنها تنوع في المحتوى ما بين القديم والحصري وما بين الدرامي والأكشن والرومانسي، كما أن القناة قامت بتوفير ترددات متنوعة يمكنك الحصول عليها من خلال الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة زي أفلام على القمر عرب سات

أصبح من السهل تنزيل القناة بكل سهولة ويسر وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة Zee Aflam الجديد 2024

عند إدخال التردد التالي يمكنك الحصول على القناة بواسطة القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

خصائص قناة زي أفلام

تمتلك القناة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من القنوات الفضائية الأخرى ومن أهم تلك الخصائص:

تحرص القناة على تحديث المحتوى الخاص بها على المستوى العالمي، وذلك بسبب فريق العمل المتميز الذي تمتلكه.

تقوم بعرض الأفلام الجديدة والحصرية عقب نزولها مباشرة والتي تتميز بالدقة في الصوت والصورة.

تحرص على عرض محتوى يناسب جميع الفئات العمرية المختلفة وذلك يعود للرقابة الشديدة الموجودة عليها.

خطوات استقبال القناة على التلفاز

عند تنزيل القناة يجب اتباع الخطوات التالية: