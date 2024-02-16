انت الأن تتابع خبر ألحق نزلها.. ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقل تردد قناة الجزائرية الأرضية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم، في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام مساء اليوم الجمعة 16 فبراير، ويرغب خلالها الشياطين الحمر في تحقيق الانتصار والنقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور التالي في دوري الأبطال.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

أصبحت قناة الجزائرية الأرضية من بين أهم القنوات التي يتابعها جمهور كرة القدم في الوطن العربي خلال الشهور الأخيرة، حيث تملك القناة قاعدة شعبية جارفة، وخاصة بعدما نجحت في نقل عدد كبير من مباريات كأس أمم أفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في ساحل العاج.

ويمكن الآن استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا من خلال هذه الإحداثيات:

اسم القناة: الجزائرية الأرضية- Programme National Algeria.

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يخوض المارد الأحمر مباراة قوية ومصيرية أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري، وذلك مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأخير في الجزائر، ويمكن الآن متابعة تلك المواجهة من خلال تردد قناة الجزائرية الأرضية والتي قالت بأنها ستنقل أحداث تلك المواجهة لكل مشاهديه مجانًا.

وبالحديث عن خطوات استقبال تردد الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، فقد جاءت على هذا النحو: