انت الأن تتابع خبر بوابتك لعالم العجائب.. استقبل تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخيل معي جولة عبر الزمن، رحلة عبر القارات والمحيطات، مغامرة لا حدود لها تفتح لك أبواب المعرفة على مصراعيها، كل ذلك بضغطة زر واحدة على جهاز التحكم عن بعد، على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

مع ناشيونال جيوغرافيك، ستعود بالزمن إلى الوراء، لتكتشف أسرار الحضارات القديمة، وتُبحر مع الفراعنة في نهر النيل، وتُحلّل رموز المايا الغامضة، وتُشارك في بناء سور الصين العظيم، ستُصبح مُحققًا في جرائم التاريخ، وتكشف خيوط الأحداث التي هزت العالم، وتُشارك في رحلات استكشافية لكشف أسرار الحضارات المفقودة.

ستُحلق مع ناشيونال جيوغرافيك في عوالم غريبة، وتعيش تجارب مُثيرة، وتشارك في رحلات استكشافية إلى أقصى بقاع الأرض، ستُغوص في أعماق البحار، وتُسافر إلى غابات الأمازون المطيرة، وتُصعد إلى قمم جبال الهيمالايا الشاهقة، ستُشارك في رحلات صيد مع قبائل بدائية، وتتعرف على ثقافات وحضارات جديدة، وتُواجه مخاطر لا تُحصى.

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مع ناشيونال جيوغرافيك، ستُصبح جزءًا من ثورة المعرفة، وتشارك في صناعة التاريخ، ستُشاهد أحدث الاكتشافات العلمية، وتُتابع رحلات الفضاء، وتُحلل التحديات التي تواجه كوكب الأرض، ستُشارك في نقاشات حول قضايا البيئة، وتُساهم في إيجاد حلول للمشاكل العالمية.

تُقدم ناشيونال جيوغرافيك محتوى فريدًا من نوعه، من خلال أفلام وثائقية مُتقنة، وبرامج تفاعلية، وصور خلّابة، تُبهر جميع أفراد العائلة، ستُشاهد مع ناشيونال جيوغرافيك قصصًا حقيقية تُلهمك، وتُثري ثقافتك، وتُوسع مداركك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن استقبال تردد القناة عبر:

نايل سات

التردد: 11229

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: ¾

عرب سات

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: ¾

هوت بيرد

التردد: 12654

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: ¾

مع ناشيونال جيوغرافيك، ستُصبح مُستكشفًا، وعالمًا، ومُغامرًا، ومُحللًا، ومُبدعًا، ستسافر عبر الزمن، وتُشارك في رحلات لا تُنسى، وتُشاهد العالم من منظور جديد.