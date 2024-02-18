انت الأن تتابع خبر نزلها مجاناً..تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات بدون تشويش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتسائل العديد من أولياء الأمور في الآونة الأخيرة عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، حيث تعتبر من القنوات التي اهتمت بالأطفال وكل ما يتعلق بهم، وقدمت لهم المسلسلات والأفلام الكرتونية المميزة وبرسوم متحركة جذابة ومتألقة للغاية، والجدير بالذكر أنها تقوم بعمل بعض التحديثات من أجل الارتقاء بمستوي العرض صوت وصورة، وللحصول على التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة طيور الجنة

لكى تتمكن من متابعة تردد قناة طيور الجنة عزيزي القارئ يجب في بداية الأمر أن تكون على دراية بالمعلومات التالية:

تردد القناة على النايل سات.

التردد هو 11274.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب هو عمودي.

تردد القناة على العرب سات

التردد هو 11310.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة

تقوم قناة طيور الجنة بتقديم العديد من الأناشيد والبرامج الحديثة التي تكون هادفة ومفيدة جدا للأطفال، وتقوم بتقديم فقرات تعليمية مميزة جداً تضيف للطفل الكثير من المهارات اللغوية والفكرية، وتدفع الطفل نحو الإيجابية وتحثه على مساعدة أولياء أمورهم، ولكي تتمكن من تحميلها على جهاز التلفاز الخاص بكم يجب اتباع الخطوات البسيطة التالية: