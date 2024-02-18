انت الأن تتابع خبر اشارة قوية: تردد قناة SSC1 السعودية الرياضية الناقلة لجميع مباريات دورى روشان لموسم 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة SSC1 السعودية الرياضية ، والتي تنقل من خلال مباريات دورى روشان السعودي للمحترفين والتي يضم كبار نجوم كرة القدم، والذى يتابعه ملايين من مشجعى الرياضة في الشرق الاوسط والخليج وجميع أنحاء العالم ، وتقام اليوم عدة مباريات هامة في دوري السعودي لمحترفين منها مباراة النصر والفتح ومباراة الحزم والفيحاء ، وتنقل على قنوات المشفرة لباقة قنوات السعودية الرياضية، والتي نقدم إليكم ترددها على جميع الأقمار الصناعية.

يواجه اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 نادى النصر السعودي نادى الفتح على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت الأمارات العربية المتحدة وهى المباراة في إطار الدوري السعودي للمحترفين، والذي يأمل النصر اليوم في أحراز الثلاث نقاط لتعزيز موقفه في ترتيب جدول الدوري السعودي والذي يحتل به المركز الثاني برصيد 46 نقطة بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الاول نادى الهلال، وفى حالة الفوز اليوم يتقلص الفارق ليكون اربع نقاط فقط بينه وبين صاحب المركز الأول والذي يتصدر برصيد 53 نقطة ، وبينما نادى الفتح فيحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة ويعتبر خارج المنافسة على المراكز الثلاثة الأولي من دوري روشان لموسم 2024

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية

حدث إشارة تردد قناة SSC1 السعودية الرياضية والتي تذاع عليها اليوم مباراة النصر والفتح مجانا إلي متابعها من داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتكون مشفرة على متابيعها من خارج المملكة ، واليك بيانات إشارة القناة على النايل سات والعرب سات :

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نتابع معكم نقل الحصري لأحداث مباراة النصر والفتح الآن والتي أوشك الشوط الأول على الانتهاء، بنتيجة هدف دون رد لصالح النصر السعودي في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول ،مع أداء قوى لفريق النصر ق يسحم به الثلاث نقاط في الشوط الثاني وبذلك يقوى موقفه في المركز الثانى بفارق 9 نقاط عن الأهلي السعودى صاحب المركز الثالث.