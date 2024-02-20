انت الأن تتابع خبر عشان تشوف كل الجديد في رمضان.. استقبل تردد قناة النهار دراما الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة النهار دراما هي واحدة من أشهر القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات والتي تقدم باقة مميزة من عروض المسلسلات الجديدة والمتنوعة من بينها المسلسلات الكوميدية، وغيرها من المحتوى المميز فنجد أنها حريصة على أن تقدم كل ما هو جديد أيضا في عالم الدراما التركية والهندية وهذا بعرض مسلسلات مشوقة وممتعة على شاشتها، لذلك نجد أن هذه القناة لها شعبية كبيرة جدا في مصر وفي كل الدول العربية وبناء عليه يبحث عدد كبير من محبي المسلسلات الدرامية عن التردد الجديد الخاص بقناة النهار دراما ومن خلال موقع البديل سوف نذكر لكم التردد الجديد لقناه النهار عبر النايل سات.

تردد قناة النهار دراما

كانت ولا زالت قناة النهار دراما من أفضل قنوات الدراما الموجودة على النوع الساتر والتي استطعت أن تكتب اسمها بحروف من ذهب وسط القنوات الأخرى التي تقدم محتوى مشابه لها، كما أن هذه القناة استخدمت تقنيات حديثة متطورة في البث وبما يضمن عدم وجود تشويش أو انقطاع أثناء عرض المسلسلات على شاشتها ويمكن أن يتم الاستمتاع بالمحتوى الخاص بقناة النهار دراما بضبط التردد الجديد لها على القمر الصناعي النايل سات وقد جاء على النحو التالي:

تردد القناة: 11785.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

طريقة استقبال تردد قناة النهار دراما

استقبال قناة النهار دراما على القمر الصناعي نايل سات لجميع المشاهدين من مختلف الدول لمشاهدة باقة مميزة من المسلسلات المصرية والتركية والهندية يتطلب إتباع تلك الخطوات: