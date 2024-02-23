انت الأن تتابع خبر "إشارة ممتازة" تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National geographic 2024 HD على جميع الأقمار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك الأفلام الوثائقية الاولى في العالم والأكثر من ناحية نسبة المشاهدات، ويبحث الآلاف يوميا عن القنوات الرائعة والشيقة والتي يرغب المشاهد دوما في متابعة ما تقدمه وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك الأولى في هذا المجال دون نزاع رغم أن القنوات العربية الوثائقية تعد قليلة جدا حتى انها لاتصل عشر قنوات، فالأفلام الوثائقية لها متعة خاصة فهي تجذب المشاهد لها بكل سهولة حتى يصبح مدمنا على مشاهدتها ولا يبغي بها بديلا أبدا، تميزت عن نظيراتها من القنوات الوثائقية الأخرى بأسلوبها الجميل والرائع والذي من خلاله أصبح للقناة مشاهدون في مختلف العالم العربي، تعرض القناة أجمل الأفلام الوثائقية المتعلقة بالطبيعة والعلم والفلك بالإضافة إلى برامج متعددة عن أبرز الحضارات العالمية مثل الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية والأنكا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك في العام 2009 قبل خمشة عشر عاما وهي بذلك تعتبر من القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الوثائقية الأقدم في العالم في العربي، وتعتبر هذه القناة نسخة من قناة ناشيونال جيوغرافيك العالمية والتي يقع مقرها في بريطانيا والتي توجد بأكثر من ستين لغة وما نحن بصدد الكلام عنه هو النسخة العربية من القناة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة دبي، وقد جعلت القناة لنفسها مكانة كبيرة من بين القنوات الوثائقية الأخرى، ونالت القناة منذ انطلاقتها استحسان الملايين من الشعب العربي واستطاعت أن تبرز ذلك من خلال محتواها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11411 30000 أفقي(HD) نايل سات 11084 27500 أفقي(sd) عرب سات 11526 27500 أفقي(sd)

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي برامج عديدة على مدار الساعة منها ما يتكون من عدة حلقات تبث كل حلقة أسبوعيا ومنها ما هو عبارة عن ساعة ونصف، وهذا ما جعل الكثيرون يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تعتبر برامج القناة من أشهر البرامج الوثائقية في العالم ويسعى الناس بكثرة إلى مشاهدتها حيث تزيد من المعلومات التي لديهم وتساعدهم في الإطلاع على العديد من المسائل التاريخية و الفلكية والفيزيائية وغيرها وهذه القائمة بأبرز برامج ناشيونال جيوغرافيك على

سبيل المثال لا الحصر:

مسجون في الغربة وهو برنامج واقعي يقوم فيه المساجين المغتربين بسرد قصصهم التي حدثت لهم وكيف تخلصوا من السجن.

برنامج أسرار مصر القديمة ويبحث القائمون على البرنامج عن جزء من التاريخ المصري القديم المتعلق بالفراعنة وكنوزهم.

برنامج البرية الجامحة

برنامج المستكشف وهو من أشهر برامج ناشيونال جيوغرافيك ويقوم معده باستكشاف عادات وتقاليد العديد من الشعوب العالمية التي يزورها.

برنامج المنطقة الخطرة

برنامج استكشاف الصين

وبرنامج أنا مصور ناشيونال جيوغرافيك وهو عبارة عن مسابقة في التصوير يحصل صاحب المركز فيها على لقب مصور ناشيونال جيوغرافيك.

برنامج العاب العقل

برنامج برنامج علم البسطاء وهو برنامج رائع ومحبب لدى متابعي القناة.

خاص القطط الكبيرة وهو برنامج يسلط الضوء الأسود وأسرار حياتها.

مميزات ناشيونال جيوغرافيك