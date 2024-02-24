انت الأن تتابع خبر لولو صارت شرطية..ضبط تردد قناة وناسة كيدز واتفرجوا على أحلى الأغاني لطفلك 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحث عن أفضل قناة للأطفال لكي يتمكن طفلك من التعرف على العالم من حوله ويكتسب معلومات جديدة بأسلوب ترفيهي ومسلي، فما عليك إلا أن تقوم بتثبيت قناة وناسة للأطفال على جهاز التلفاز، فقد اشتهرت هذه القناة بتقديم أغاني وبرامج هادفة وتعليمية لتسلية الأطفال وتثقيفهم في وقتٍ واحد، حيث يحب الأطفال قضاء وقتًا طويلًا في متابعة الأناشيد والأغاني المميزة التي تقدمها هذه القناة من خلال الشخصية المشهورة والمحبوبة بشكل كبير وهي لولو الشطورة، وتهدف أغاني وأناشيد لولو إلى جعل الأطفال يميزون بين الصح والخطأ ويعرفون الكثير عن الأخلاق الحميدة والصفات التي يجب أن تكون موجودة في الطفل المؤدب، وبعد أن أصبح الأهل يثقون بشكل كبير في محتوى قناة وناسة للأطفال فقد تزايدت عمليات البحث عن ترددها عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

ما هو تردد قناة وناسة للأطفال الفضائية

تعتبر قناة وناسة للأطفال من أشهر وأفضل القنوات التي حققت الشهرة والنجاح في هذا المجال، حيث أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يبحثون عن تردد قناة وناسة من أجل تثبيتها على جهاز الاستقبال وتشجيع الأطفال الصغار على متابعة محتواها المميز، والذي يعمل على تعليم الأطفال أهم المعلومات مثل الحروف العربية والإنكليزية والأرقام بالإضافة إلى أسماء الحيوانات الأليفة والألوان وأسماء الخضروات والفواكه وغيرها الكثير من المعلومات التي تهيئ الطفل للدخول إلى المدرسة، لذلك خصصنا مقالنا لهذا اليوم من أجل أن نقدم لكم بيانات التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال عبر الأقمار الصناعية، وهي كالتالي:

ضبط تردد قناة وناسة كيدز عبر نايل سات

تردد قناة وناسة كيدز: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة للقناة الفضائية: SD.

تحديث تردد قناة وناسة كيدز عبر عرب سات